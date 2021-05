Corea del Sud: Covid, i vaccinati esentati dall'obbligo di quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del sud ha annunciato una ulteriore proroga di tre settimane delle misure di distanziamento sociale in vigore nel Paese, alla luce dell'andamento ancora preoccupante dei contagi da coronavirus registrato nei giorni scorsi. Le misure prorogate includono il divieto di assembramento di più di cinque persone a livello nazionale. Il governo ha anche decretato la chiusura dei locali notturni nelle città di Seul e Busan, dove è stata rilevata la maggior parte dei contagi. Il coprifuoco serale per le altre attività, come bar, karaoke e palestre, potrebbe essere anticipato dalle 22 alle 21, a seconda della situazione epidemiologica locale. (segue) (Git)