Coree: Pyongyang accusa la Corea del Sud di sopprimere la libertà di espressione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'opera bandita in Corea del Sud viene anche narrata la "Ardua marcia": una locuzione che oggi indica il periodo di gravissima carestia che ha colpito la Corea del Nord a metà degli anni Novanta del secolo scorso, ma che originariamente si riferiva ai circa 100 giorni di ristrettezze subite dal fondatore della Corea del Nord e dalla sua unità combattente a partire da dicembre 1938, a causa del gran freddo e dell'assenza di cibo. Dalla prima pubblicazione nel 1992, in occasione dell'80mo anniversario di Kim, i libri sono stati utilizzati come strumento di propaganda dalla Corea del Nord. Tutti gli smartphone venduti in quel Paese hanno preinstallata una versione digitale dell'opera in forma di app. In Corea del Sud, invece, la Legge sulla sicurezza nazionale proibisce il possesso o la pubblicazione di materiale propagandistico che glorifichi la Corea del Nord: qualunque tentativo di pubblicare materiale nordcoreano in Corea del Sud deve superare un rigido scrutinio da parte del governo sudcoreano, che concede poche autorizzazioni a solo fine di ricerca. (Git)