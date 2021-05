Coree: Pyongyang accusa la Corea del Sud di sopprimere la libertà di espressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha accusato il governo sudcoreano di sopprimere la libertà di espressione, dopo che in Corea del Sud è stata sospesa, immediatamente dopo la pubblicazione, la circolazione degli otto volumi di memorie del fondatore della Corea del Nord, Kim Il-sung. Lo riferisce il quotidiano "Korea Herald". Le memorie di Kim Il-sung, pubblicatte per la prima volta oltre trent'anni fa, sono da sempre oggetto di controversia in Corea del Sud: il mese scorso la decisione di una casa editrice locale di pubblicare una ristampa dell'opera si è immediatamente scontrata con una ingiunzione giudiziaria ottenuta da un gruppo civico conservatore, sulla base della Legge di sicurezza nazionale. Gli otto libri di carattere agiografico ripercorrono la vita di Kim Il-sung dall'infanzia attraverso gli anni dell'attivismo anti-giapponese nel 1910-1945. Lunedì, 3 maggio, la Corea del Nord - uno tra i Paesi col peggior record dei diritti umani al mondo - ha denunciato la messa al bando delle memorie di Kim in Corea del Sud tramite una nota ufficiale, secondo cui "la libertà di parola e di stampa è un diritto basilare di cui le persone dovrebbero disporre". (segue) (Git)