Cile: Covid, autorità sanitarie smentiscono esistenza "variante cilena"

- Il direttore dell'Istituto di salute pubblica del Cile (Isp), Heriberto García, ha escluso che esista una "variante cilena" del virus Sars-CoV-2 smentendo in questo modo un rapporto del ministero della Salute israeliano che riportava il primo caso di questa presunta mutazione entro i suoi confini. "Abbiamo esaminato il database Gisaid - un'iniziativa globale per condividere dati sui virus dell'influenza - in cui le varianti sono denominate in base al paese di origine e, in questo caso, non compare alcuna cosiddetta variante cilena", ha detto Garcia secondo quanto riferisce il quotidiano "La Tercera". Per Garcia si può ipotizzare che "in Israele hanno riscontrato in un viaggiatore che è passato per il Cile una variante diversa da quelle già rilevate nel paese e che non corrisponde nemmeno alle varianti più pericolose conosciute, che sono una decina, più o meno, in tutto il mondo". (segue) (Abu)