Cile: Covid, autorità sanitarie smentiscono esistenza "variante cilena" (2)

- In Cile ad oggi si registrano più di 1,2 milioni di contagi da nuovo coronavirus dall'inizio della pandemia e oltre 26.000 decessi a causa dell'infezione da Covid-19. Secondo un rapporto diffuso dall'iniziativa ICovid composta da esperti di diverse università cilene che in convegno con il ministero della Sanità elaborano indicatori necessari alla gestione della pandemia, la circolazione del nuovo coronavirus in Cile "si mantiene a livelli critici" nonostante l'80 per cento della popolazione abbia ricevuto almeno una dose del vaccino anti Covid-19. "Sebbene ci siano segnali che mostrano che potremmo essere al culmine di questa ondata a livello nazionale, gli indici di contagio sono ancora molto alti e qualsiasi focolaio può portare a un collasso del sistema sanitario", ha affermato l'ingegnere e accademico della facoltà di Scienze fisiche e matematica dell'Università del Cile, Marcelo Olivares, tra gli autori del rapporto. "Non dobbiamo abbassare la guardia e continuare con la massima attenzione a ridurre al minimo i contatti, effettuare test frequenti e continuare ad avanzare con la campagna vaccinale. È necessario mantenere gli sforzi in queste tre dimensioni per ritrovare la stabilità nella pandemia", ha aggiunto. (Abu)