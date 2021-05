Brasile: ex ministro Salute, "Bolsonaro voleva cambiare foglietto illustrativo clorochina" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare l'attenzione dei senatori e del relatore della Cpi, Renan Calheiros, si è concentrata sulla questione clorochina. "Ero all'interno del palazzo presidenziale del Planalto quando fui informato di una riunione in corso cui avrei dovuto partecipare. All'incontro sarebbero stati presenti diversi ministri e medici che avrebbero proposto questa faccenda della clorochina, persone che io, nonostante fossi il ministro della Salute, non avevo mai incontrato. Il ché mi fece pensare che il presidente avesse un consiglio parallelo", ha detto Mandetta. "Quel giorno trovai sul tavolo la minuta di un decreto presidenziale non timbrato in cui si indicava che il foglietto illustrativo della clorochina venisse modificato all'Anvisa, inserendo l'indicazione terapeutica anche contro il coronavirus. Anche il direttore dell''Anvisa, Antonio Barra Torres, nell'occasione si oppose", ha affermato Mandetta. Nella sua testimonianza, l'ex ministro ha anche detto che Bolsonaro sosteneva l'uso della clorochina per il trattamento precoce della Covid-19, anche senza prove scientifiche dell'efficacia.Nel corso dei lavori della commissione molte domande poste a Mandetta hanno avuto come fulcro la contrarietà del presidente Bolsonaro all'adozione di misure di distanziamento sociale. "il presidente a volte affermava che bisognava adottare il cosiddetto confinamento verticale (isolamento domestico solo per anziani e persone fragili, con piena libertà di movimento per gli altri cittadini), qualcosa che noi non abbiamo mai raccomandato", ha detto. L'ex ministro ha sostenuto che "è imbarazzante" dover spiegare il suo disaccordo con Bolsonaro sulla questione delle misure di distanziamento sociale. "Il ministro della Salute stava andando da una parte e il presidente dall'altra", ha detto Mandetta. (segue) (Brb)