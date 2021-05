Brasile: ex ministro Salute, "Bolsonaro voleva cambiare foglietto illustrativo clorochina" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mandetta ha anche detto che il governo non ha voluto lanciare una campagna di comunicazione nazionale per sensibilizzare i cittadini rispetto ai rischi della Covid-19. L'ex ministro ha detto che, per questo motivo, decise di rilasciare interviste quotidiane per aggiornare la popolazione sull'andamento della pandemia. "Quelle interviste, esistevano solo perché non c'erano altre fonti di informazione ufficiale. La cosa normale, quando hai una malattia infettiva, è che ci sia una campagna istituzionale, come si è fatto nel caso dell'Aids. C'era una campagna dove si parlava di Aids in cui si spiegava come si trasmetteva e di insegnava alle persone come usare i preservativi. Al contrario contro la Covid non c'è stato modo di fare una campagna, non volevano fare una campagna ufficiale", ha affermato il medico. (segue) (Brb)