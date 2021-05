Bolivia: magistratura indaga altro ex ministro del governo Anez eletto sindaco di La Paz (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini compiute dalla magistratura hanno portato a incriminazioni e ordini d'arresto nei confronti di un folto gruppo di dirigenti e alti funzionari del governo ad interim. Oltre alla presidente Anez, condannata a quattro mesi di arresto preventivo per pericolo di fuga e possibile inquinamento delle prove, sono finiti in carcere gli ex ministri della Difesa e della giustizia Luis Fernando Loópez e Alvaro Coimbra, oltre all'ex titolare dell'Energia, Rodrigo Guzman. Arresti scattati anche per l'ammiraglio Flavio Arce San Martin e l'ex comandante dell'Esercito, Jorge Pastor Mendieta. Ancora ricercati sono gli ex comandati delle Forze Armate Sergio Orellana e Williams Kaliman, oltre a quello della Polizia, Yuri Calderòn. (segue) (Brb)