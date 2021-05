Colombia: governo respinge allarme comunità internazionale su violenze polizia, "vige lo stato di diritto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di posizione del governo di Bogotà segue le dichiarazioni di allarme provenienti dalle Nazioni Unite (Onu) e dall'Unione europea (Ue) circa gli eccessi attribuiti alle forze dell'ordine nella gestione della protesta. "L'Ue segue molto da vicino gli avvenimenti in Colombia, condanna le violenze, ma ha anche fiducia nella capacità delle istituzioni colombiane di indagare i fatti, rispettare i diritti dei manifestanti e fare in modo che non ci sia un uso sproporzionato della forza da parte delle autorità di sicurezza", ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Stiamo seguendo molto da vicino quanto sta avvenendo in Colombia e questo è fonte di preoccupazione. L'Ue condanna gli atti di violenza" che colpiscono "il legittimo diritto alla protesta e la libertà di assemblea pacifica e di espressione. E' molto importante che questi diritti vengano rispettati", ha detto. (segue) (Vec)