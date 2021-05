Colombia: governo respinge allarme comunità internazionale su violenze polizia, "vige lo stato di diritto" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stesso tempo condanniamo l'uccisione di manifestanti durante queste proteste, i report parlano di almeno 19 vittime e anche un poliziotto. Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie e ai congiunti di queste vittime", ha aggiunto. "E' prioritario fermare l'escalation ed evitare ogni uso sproporzionato della forza da parte delle forze di sicurezza. Confidiamo nelle azioni delle istituzioni colombiane di indagare e di portare davanti alla giustizia quanti sono responsabili di ogni tipo di abuso o di violazione dei diritti umani o delle libertà" di espressione, protesta e riunione pacifica. "La nostra delegazione a Bogotà insieme le ambasciate dei Paesi membri sta monitorando molto da vicino la situazione in Colombia, insieme anche ai partner internazionali. Allo stato attuale, non c'è alcun segnale per una missione" di osservazione da parte dell'Ue come chiesto dal Parlamento europeo. (segue) (Vec)