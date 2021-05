Colombia: governo respinge allarme comunità internazionale su violenze polizia, "vige lo stato di diritto" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza la rappresentante dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in Colombia, Juliette de Rivero, ha denunciato spari e minacce contro il personale Onu da parte della polizia colombiana a Cali. "Mentre stavamo monitorando la situazione dei diritti umani a Cali non ci sono stati colpi diretti contro il team delle Nazioni Unite. Tuttavia, altri membri della commissione hanno ricevuto minacce e attacchi, oltre a colpi di arma da fuoco dalla polizia, senza che nessuno venisse colpito", ha denunciato su Twitter la rappresentante dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in Colombia, Juliette de Rivero. "Ci auguriamo che gli eventi descritti vengano indagati e i responsabili puniti". (segue) (Vec)