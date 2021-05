Usa: Democratici cercano informazioni compromettenti sui potenziali avversari repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale del Partito democratico Usa ha già intrapreso la raccolta di informazioni potenzialmente compromettenti ("opposition research") in merito a ben 20 potenziali candidati repubblicani alla Casa Bianca, in vista delle elezioni presidenziali 2024. Lo scrivono i quotidiani "Politico e "The Hill". Secondo le fonti citate dai due quotidiani, i Democratici stanno "scavando" nel passato e negli affari di candidati conservatori più o meno plausibili alla Casa Bianca: dal governatore della Florida, Ron DeSantis, sino all'ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite Nikki Haley, al conduttore televisivo di "Fox News" Tucker Carlson. Nella "lista nera" dei Democratici figurerebbe persino l'amministratore delegato di MyPillow Mike Lindell, noto sostenitore dell'ex presidente Donald Trump che ha sposato apertamente le accuse di quest'ultimo in merito alle presunte frodi alle elezioni dello scorso novembre. Secondo "The Hill", il Partito democratico ha iniziato a cercare nel torbido dei suoi potenziali avversari sin dall'insediamento del presidente Joe Biden alla Casa Bianca. Il Comitato nazionale democratico ha anche avviato la vasta macchina logistica e della raccolta di fondi in vista delle elezioni di medio termine 2022, e delle presidenziali di due anni più tardi. A capo dell'intera operazione è stata posta Jen O'Malley Dillon, già manager della campagna di Biden e ora vicecapo del personale della Casa Bianca. (Nys)