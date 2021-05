Giappone: popolazione infantile tocca un minimo record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione infantile del Giappone, in costante calo da 40 anni, ha toccato un minimo record, secondo i dati ufficiali pubblicati dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni ieri, 4 maggio. Secondo i dati ufficiali, il numero dei minori giapponesi di età pari o inferiore a 14 anni era di appena 14,93 milioni il primo aprile scorso, ben 190mila in meno rispetto all'anno scorso, e il dato peggiore da quando ne esistono di statisticamente comparabili, nel 1950. Il rapporto tra bambini e popolazione complessiva è calato per il 47mo anno consecutivo, all'11,9 per cento: si tratta della percentuale più bassa tra i 33 Paesi del Globo con popolazioni superiori a 40 milioni di persone, dietro il 12,2 per cento della Corea del Sud e il 13,3 per cento dell'Italia, secondo l'annuario demografico delle Nazioni Unite. In numero degli infanti di età inferiore a due anni è di 2,65 milioni, relativamente più basso rispetto alle fasce di età successive, a evidenziare una ulteriore accelerazione della crisi demografica negli ultimi anni. (Git)