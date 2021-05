Usa: Trump lancia nuova piattaforma online dopo esclusione da social network

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato una nuova piattaforma online per comunicare con i suoi sostenitori dopo esser stato bandito dai social network tradizionali come Twitter e Facebook. Il nuovo strumento dell'ex inquilino della Casa Bianca si chiama "From the Desk of Donald J. Trump" e i suoi sostenitori possono registrarsi per ricevere una notifica ogni qualvolta Trump invia un messaggio dal suo sito, una funzione simile a quelle di altre piattaforme social. Il nuovo portale include pulsanti per consentire agli utenti di condividere i messaggi di Trump anche su Facebook e Twitter. L’ex presidente è stato estromesso dai principali canali social dopo aver sostenuto insistentemente la presenza di brogli durante elezioni vinte dal democratico Joe Biden. Affermazioni cui ha fatto seguito la rivolta al Campidoglio del 6 gennaio scorso, durante la quale sono morte cinque persone.(Nys)