Usa: repubblicani verso rimozione deputata Cheney da leadership alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano sta considerando l’ipotesi di rimuovere la deputata Liz Cheney, figlia dell’ex vice presidente statunitense Dick Cheney, dal suo ruolo di numero tre della leadership conservatrice alla Camera dei rappresentanti. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, sottolineando che “i giorni della rappresentante Liz Cheney sembrano essere contati”. Il leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, ha affermato che Cheney non ha svolto a dovere il suo compito, ossia quello di far capire chiaramente che i conservatori hanno intenzione di riprendersi la maggioranza alla camera bassa del Congresso. Cheney, sottolinea la “Cnn”, è diventata sempre più isolata a causa della sua faida con l'ex presidente Donald Trump, una battaglia che si è intensificata quando la deputata, assieme a soli altri nove repubblicani, ha sostenuto la messa in stato d’accusa dell’ex inquilino della Casa Bianca in riferimento alla rivolta al Campidoglio del 6 gennaio scorso. "Dobbiamo lavorare tutti insieme, se siamo in grado di riguadagnare la maggioranza – ha detto McCarty ai microfoni di “Fox News” - le maggioranze non vengono date, si guadagnano, e questo è il messaggio che spiega come andare avanti".(Nys)