Usa: Blinken ospita ministeriale C5+1 con omologhi Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ospitato una ministeriale virtuale del cosiddetto gruppo C5 + 1 con i ministri degli Esteri di Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Lo rende noto il dipartimento di Stato, sottolineando che il formato C5 + 1 "rafforza la cooperazione e il coordinamento con e tra i paesi dell'Asia centrale e gli Stati Uniti". Blinken ha evidenziato che gli Usa continuano nel loro impegno per l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale del C5. Il capo della diplomazia di Washington ha inoltre ricordato il quinto anniversario del C5 + 1 e il trentennale dell'indipendenza dei paesi C5. Blinken e i ministri degli Esteri del C5 hanno discusso del processo di pace in Afghanistan, della ripresa dal Covid-19 e del cambiamento climatico. Il segretario di Stato ha poi annunciato un progetto biennale a sostegno delle associazioni imprenditoriali femminili in tutta l'Asia centrale nell'ambito del programma Women and Girls Empowered (Wage). Il gruppo ha sostenuto la necessità di sforzi continui attraverso i gruppi di lavoro connessi al C5 + 1 su economia, energia, ambiente e sicurezza, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente gli obiettivi condivisi. (Nys)