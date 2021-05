Usa-Francia: incontro Blinken-Le Drian, focus su Ciad, Ucraina, Libano e Camerun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Londra il ministro francese per Affari esteri Jean-Yves Le Drian, a margine della riunione ministeriale del G7. Lo riferisce il dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno discusso della necessità di una transizione democratica in Ciad dopo la morte del presidente Deby. Il segretario e il ministro hanno anche riaffermato il sostegno degli Stati Uniti e della Francia alla sovranità dell'Ucraina, accettando di monitorare da vicino l'aggressione della Russia nei confronti di Kiev. Entrambi i leader si sono impegnati a sostenere una risoluzione pacifica del conflitto in Camerun ed hanno espresso preoccupazione per la mancanza di sviluppi sulle riforme fondamentali per la stabilità del Libano. (Nys)