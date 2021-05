Usa-Emirati: colloquio Biden-Bin Zayed, focus su cooperazione e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il principe ereditario emiratino Mohamed bin Zayed Al Nahyan, durante il quale ha riaffermato la partnership di lunga data tra Usa ed Emirati Arabi Uniti. Lo rende noto la Casa Bianca in una nota ufficiale. Il presidente si è congratulato con il principe ereditario per l'imminente 50esimo anniversario dell'indipendenza degli Emirati Arabi Uniti e ha riflettuto sugli sforzi di collaborazione che i due paesi hanno intrapreso su questioni che vanno dallo spazio al clima, dalla difesa alla sicurezza. Le parti hanno "discusso delle sfide regionali e globali, compreso l'Afghanistan, della questione nucleare e della minaccia rappresentata dall'Iran, nonché degli sforzi comuni per la riduzione della tensione a favore della pace", spiega il comunicato. Biden ha inoltre sottolineato l'importanza strategica della normalizzazione delle relazioni tra Emirati e Israele, esprimendo il suo pieno sostegno a favore del rafforzamento e l'espansione di questi accordi. Il presidente Biden e il principe ereditario hanno concordato sulla priorità di lavorare insieme per affrontare i conflitti, inclusa la crisi umanitaria nella regione del Tigrè, in Etiopia.(Nys)