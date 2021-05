Regionali Madrid: Bal (Cs), a dispetto risultato negativo abbiamo fatto la cosa giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dispetto del risultato negativo di Ciudadanos (Cs) alle elezioni regionali di Madrid di oggi è stata presa la scelta giusta e si continuerà a lavorare per la concordia, la moderazione e come antidoto all'estremismo. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa dalla sede del partito il candidato di Cs, Edmundo Bal, nel commentare il pessimo risultato del partito (3,5 per cento) che non avrà, dunque, rappresentanza politica nella nuova Assemblea regionale. “Abbiamo fatto una magnifica campagna elettorale dove siamo fuggiti dagli insulti e messo proposte sul tavolo. Non siamo riusciti a convincere la gente che il futuro della Spagna è nella moderazione”, ha dichiarato Bal con delusione. (Spm)