Israele: Netanyahu non riesce a formare il governo, possibile mandato per Lapid o Bennett

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, non è riuscito a portare a termine il mandato affidatogli del presidente Reuven Rivlin per la formazione di un nuovo governo. E' scaduto, infatti, il termine di 28 giorni previsto per la creazione di una nuova compagine governativa, assemblando la maggioranza di 61 seggi su 120 necessaria ad appoggiare il nuovo esecutivo alla Knesset (il parlamento israeliano). Il capo dello Stato potrebbe a questo punto optare per un’estensione del mandato di due settimane o, in alternativa, affidare a qualcun altro il compito di formare il governo. Si fa largo il nome di Yair Lapid, capo dell’opposizione, ma anche quello di Naftali Bennett, leader del partito di destra Yamina. Il Likud ha affermato che Netanyahu ha formalmente restituito il mandato a Rivlin, che ora ha tre giorni per decidere come procedere. In una dichiarazione, il partito ha apertamente incolpato Bennett per aver bloccato il percorso di Netanyahu verso la maggioranza.(Res)