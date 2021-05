Usa: caso Floyd, ex agente Chauvin chiede nuovo processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Derek Chauvin, ex agente della polizia di Minneapolis condannato il mese scorso per l'omicidio dell'afroamericano George Floyd, ha presentato richiesta per un nuovo processo. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". Eric Nelson, avvocato di Chauvin, ha affermato che una presunta cattiva condotta della giuria e l'esposizione mediatica che ha preceduto il processo hanno contribuito alla condanna di Chauvin per l''omicidio di Floyd, morto a maggio del 2020. Il team legale di Chauvin ha espressamente citato il rifiuto della corte di cambiare la sede del processo, spostandola al di fuori di Minneapolis. "L'effetto cumulativo dei molteplici errori in questi procedimenti ha privato il signor Chauvin di un processo equo, in violazione dei suoi diritti costituzionali", si legge nel documento firmato dal legale. (segue) (Nys)