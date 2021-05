Usa: caso Floyd, ex agente Chauvin chiede nuovo processo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ammontare della condanna per l’ex agente di polizia statunitense verrà reso noto il 25 giugno. Si tratta di un rinvio rispetto alla data iniziale del 16 giugno. Il portavoce del tribunale di Minneapolis, Spenser Bickett, ha affermato il 27 aprile scorso che il rinvio è stato deciso per un problema di programmazione. Chauvin, ex agente del dipartimento di polizia della capitale del Minnesota, è stato giudicato colpevole il 20 aprile per tutti e tre i capi d’accusa a suo carico: omicidio non intenzionale di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado. Quello per l’uccisione di Floyd, morto a maggio del 2020, è considerato uno dei processi più importanti degli ultimi anni per quello che riguarda i diritti civili negli Stati Uniti. (Nys)