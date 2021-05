Brasile: ex ministro Salute, "Bolsonaro voleva cambiare foglietto illustrativo clorochina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Salute del Brasile, Luiz Henrique Mandetta, ha affermato che il presidente Jair Bolsonaro lo scorso anno voleva che l'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) cambiasse il foglietto illustrativo della clorochina, indicando che il farmaco fosse adatto a curare il Covid-19, nonostante la non inefficacia della sostanza fosse stata già scientificamente provata. Mandetta ha parlato nel corso della sua audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sul Covid, formata per indagare sulle presunte negligenze del governo del Brasile nella gestione dell'emergenza sanitaria. La deposizione è stata trasmessa in diretta attraverso i canali istituzionali e da molte emittenti televisive. Quella dell'ex ministro è stata la prima testimonianza davanti alla Commissione. In qualità di testimoni, le persone convocate sono tenute a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto in loro conoscenza. Sollecitato dalle domande degli undici senatori che compongono la commissione, il medico, alla guida del ministero da gennaio 2019 ad aprile 2020 quando fu sostituito per aver manifestato contrarietà alle scelte del presidente relativamente alla pandemia, ha ripercorso tutte le prime fasi della crisi legata alla diffusione del nuovo coronavirus. (segue) (Brb)