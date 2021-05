Brasile: ex ministro Salute, "Bolsonaro voleva cambiare foglietto illustrativo clorochina" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro ha poi ricostruito di aver chiesto a tre suoi funzionari di elaborare tre scenari pandemici, il migliore possibile, uno realistico e il peggiore possibile, perché si potessero adottare misure in base alle informazioni a disposizione in quel momento. "Il peggiore scenario indicava il rischio di avere 180mila morti alla data di dicembre 2020 se il paese non avesse adottato misure ferme per combattere il coronavirus. Lo presentai al presidente. In quel momento c'erano meno di mille morti e il numero di 180mila avrebbe dovuto allarmare, invece no. Penso ci fossero dei dubbi, perché c'erano consiglieri del presidenti, esperti e parlamentari che pubblicamente affermavano che la malattia non avrebbe causato più di 2.000 morti e che sarebbe durata dalle 4 alle 6 settimane". In ultimo il ministro ha riferito al Senato di aver visto più volte Carlos Bolsonaro, consigliere comunale a Rio de Janeiro e figlio del presidente, partecipare e prendere appunti alle riunioni ministeriali sulla crisi Covid: "Ho assistito a diverse riunioni di ministri in cui il figlio del presidente era seduto dietro a prendere gli appunti degli incontri". (Brb)