Colombia: governo respinge allarme comunità internazionale su violenze polizia, "vige lo stato di diritto" (4)

- L'allarme dell'Ue segue quello delle Nazioni Unite, che hanno espresso "profonda preoccupazione" per le violenze registrate nella città di Cali, dove la polizia ha aperto il fuoco contro i manifestanti scesi in strada contro la riforma tributaria uccidendo diverse persone. Lo ha dichiarato la portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani Marta Hurtado in un punto stampa. "Il nostro ufficio in Colombia sta lavorando per verificare il numero esatto di vittime (...) Anche i difensori dei diritti umani riferiscono di essere stati molestati e minacciati", ha detto la portavoce. "Ricordiamo alle autorità dello Stato la loro responsabilità di proteggere i diritti umani, compreso il diritto alla vita e alla sicurezza della persona, e di facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di riunione pacifica". Le forze dell'ordine, ha proseguito la funzionaria, "dovrebbero attenersi ai principi di legalità, precauzione, necessità e proporzionalità quando controllano le manifestazioni. Le armi da fuoco possono essere utilizzate solo come misura di ultima istanza contro una minaccia imminente di morte o di lesioni gravi". (segue) (Vec)