Colombia: governo respinge allarme comunità internazionale su violenze polizia, "vige lo stato di diritto" (7)

- Parlando in conferenza stampa, il ministro della Difesa, Diego Molano, ha accusato i gruppi armati illegali che operano nel Paese si essere dietro le violenze registrate durante le manifestazioni di protesta. "La Colombia deve affrontare la minaccia terroristica delle organizzazioni criminali, che mascherate da vandali, tormentano città come Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales e Pasto per destabilizzare", ha detto il ministro. Molano ha quindi parlato di "atti organizzati e finanziati dalla dissidenza delle Farc e dall'Esercito di liberazione nazionale (Eln)". Il ministro ha confermato la morte di un agente nelle proteste, il ferimento di 540 agenti e 306 civili e l'arresto di 431 persone, ma non ha fatto riferimento alle morti tra i civili confermate dalla Defensoria del Pueblo. (Vec)