Paraguay: scandalo vaccinazioni, aperta indagine su 500 persone (2)

- L'elenco delle 500 persone vaccinate in modo presumibilmente irregolare era stata diffusa nei giorni scorsi su Twitter da uno studente paraguaiano di scienze politiche che vive negli Stati Uniti, Valentin Sanchez. Lo studente ha ottenuto la lista incrociando i dati pubblicati dal ministero della Sanità con altre fonti di informazione pubblica, un'azione che ha portato alla luce il fatto che un numero consistente di persone non rispettava il criterio di età previsto dal calendario di vaccinazione. Oltre a non rientrare nella fascia di età richiesta per ricevere la prima dose quasi tutte queste persone sono state vaccinate prima del 27 aprile, data in cui il calendario prevedeva l'immunizzazione solo per gli adulti di età pari o superiore a 75 anni. L'elenco include di fatto circa 195 funzionari pubblici, di età compresa tra i 60 e gli 84 anni, che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid prima della data indicata. Tra questi figurano la senatrice Mirta Gusinky (73), dimessasi ieri per le conseguenze dello scandalo oltre ad ex deputati, come Cornelius Sawatzky (72), Elba Recalde (70), Celso Troche (66) e Rodolfo Max Friedmann Cresta (66). (segue) (Abu)