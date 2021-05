© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato di sperare in un incontro con l’omologo russo, Vladimir Putin, quando verrà in Europa a giugno. "Lo spero e ci conto", ha detto il capo dello Stato Usa ai giornalisti alla Casa Bianca, precisando che l’amministrazione sta svolgendo i preparativi per l’incontro.(Nys)