Regionali Madrid: popolari consolidano vittoria ma ancora lontani da maggioranza assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 18,7 per cento dei voti scrutinati alle elezioni regionali di Madrid, il Partito popolare spagnolo (Pp) sembra destinato ad una significativa vittoria con il 42,3 per cento delle preferenze e 61 seggi. Tuttavia, per poter costituire un governo locale il Pp avrà bisogno del sostegno del partito di estrema destra Vox al 9,1 per cento (13 scranni) per superare la soglia della maggioranza assoluta pari a 69. Sino a questo momento il fronte di centrodestra può contare su 74 seggi contro i 62 dei partiti di sinistra: Partito socialista operaio spagnolo al 18,7 per cento (27), Más Madrid al 16,8 (24) ed Unidas Podemos al 7,7 (11). I voti a favore delle forze di sinistra si sono notevolmente ridimensionati rispetto ai dati iniziali dello spoglio. (Spm)