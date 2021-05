Usa-Regno Unito: incontro Blinken-Johnson, riaffermato valore alleanza tra Washington e Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Londra il premier del Regno Unito, Boris Johnson, cogliendo l'occasione per riaffermare la forte alleanza tra i due Paesi. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota ufficiale. Blinken e Johnson hanno sottolineato l'importanza di una continua collaborazione tra Stati Uniti e Regno Unito per guidare gli sforzi congiunti in organismi multilaterali come la Nato e il G7 e di cooperare con altri partner per la ripresa dalla pandemia di Covid-19. Le parti hanno concordato sulla necessità di difendere i valori delle società aperte e di affrontare il cambiamento climatico e altre sfide globali. (Nys)