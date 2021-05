Colombia: governo respinge allarme comunità internazionale su violenze polizia, "vige lo stato di diritto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha respinto le denunce della comunità internazionale sull'uso eccessivo della forza da parte della polizia nella repressione delle proteste sociali contro la riforma tributaria, affermando che nel paese vige lo "stato di diritto". "Di fronte alle affermazioni di diversi attori della comunità internazionale sulla situazione del nostro paese, il ministero degli Esteri ribadisce in modo fermo che la Colombia è uno stato di diritto con istituzioni democratiche solide e garanti dei diritti dei cittadini, inclusa la vita di tutte le persone e delle manifestazioni pacifiche", si legge in una nota ufficiale pubblicata su Twitter. Con l'obiettivo di "informare in modo integrale sullo sviluppo della situazione che si sta affrontando", prosegue la nota, il ministro degli Esteri Claudia Blum ha convocato per questo mercoledì 5 maggio "una riunione con il corpo diplomatico straniero accreditato nel paese. (segue) (Vec)