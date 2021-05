© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA- Seduta tematica in assemblea Capitolina su "Emergenza cimiteri capitolini ed erogazione servizi cimiteriali da parte della Società Ama". Campidoglio, Aula Giulio Cesare - Ore 14:00- Seduta tematica in assemblea Capitolina su "Situazione Azienda Speciale Farmacap: azioni immediate volte al salvataggio dell'Azienda". Campidoglio, Aula Giulio Cesare - Ore 17:00REGIONE- Il Consiglio Regionale del Lazio si riunisce alle ore 11:00- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla presentazione degli effetti della campagna vaccinale sulla fascia Over 80. Sono presenti alla conferenza stampa l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato e il direttore del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, Marina Davoli. L’evento si svolge presso la sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212, Roma - Ore 10:30- Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti partecipa all’inaugurazione del Parco Sannazzaro. Sono presenti alla cerimonia Massimiliano Valeriani Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero, Giovanni Caudo Presidente del Municipio III e Andrea Napoletano, Direttore Generale Ater Roma. L’evento si svolge a Roma – Parco Sannazzaro – Ingresso da Via Isola Bella - Ore 12:15 (segue) (Rer)