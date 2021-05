Regionali Madrid: Casaso (Pp), oggi ha vinto la libertà, domani lo farà in tutta la Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la libertà ha vinto a Madrid ma domani lo farà in tutta la Spagna. Lo ha affermato il leader nazionale del Partito popolare (Pp), Pablo Casaso, dalla sede di via Genova a Madrid per celebrare la vittoria della candidata, Isabel Diaz Ayuso, alle elezioni regionali davanti a numerosi militanti in festa. “Ha perso la politica dello scontro e ha vinto quella della concordia e la competenza. Oggi Madrid ha presentato una mozione di sfiducia” al presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha aggiunto euforico Casado, secondo il quale da Madrid passa un'inversione di rotta nella politica nazionale. (Spm)