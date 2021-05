Argentina: Fernandez, sentenza Corte suprema su scuole mostra un diritto "decrepito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha criticato oggi la sentenza della Corte suprema (Cs) che ha stabilito che il governo nazionale non ha la facoltà di negare le lezioni scolastiche in presenza nella città di Buenos Aires che gode di statuto autonomo. "Mi rattrista assistere alla decrepitudine del diritto", ha detto Fernandez nel corso di un atto ufficiale dove era accompagnato anche dal ministro dell'Educazione, Nicolas Trotta. Il capo di Stato ha quindi ribadito che il decreto emesso nel contesto dell'emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19, ha come "unico obiettivo preservare la salute dei cittadini". "Che dettino le sentenze che vogliono, continueremo a fare il nostro lavoro", ha quindi aggiunto. Sulla stessa linea si è espressa anche la vice presidente Cristina Kirchner, che in un messaggio sul suo profilo Twitter ha si è chiesta retoricamente "se per governare (piuttosto che presentarsi alle elezioni) non sarebbe meglio presentarsi a concorso per essere giudice". L'ex presidente ha quindi paragonato la sentenza della Cs ad un "golpe alle istituzioni democratiche". (segue) (Abu)