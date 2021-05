Argentina: Fernandez, sentenza Corte suprema su scuole mostra un diritto "decrepito" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto, che imponeva oltre alla sospensione delle lezioni in presenza anche forti misure restrittive della circolazione, era stato emesso dal presidente Fernandez il 16 aprile ed era stato prorogato la settimana scorsa fino al 21 maggio. Il presidente aveva giustificato la decisione di protrarre le restrizioni affermando che queste "sono servite a fermare la crescita esponenziale dei contagi" iniziata nel mese di aprile, anche se non a ridurla. Il capo di Stato aveva quindi ammonito la cittadinanza sul fatto che il "problema non è risolto" e che "le prossime settimane potrebbero essere molto dure". "E' necessario proseguire con le misure di contenimento della circolazione del virus", aveva quindi ribadito. Il decreto divide il paese in quattro zone a seconda del rischio epidemiologico (basso, medio, alto, ed emergenza). Nelle zone in emergenza epidemiologica, come l'Area metropolitana di Buenos Aires, si impone il divieto di circolazione dalle 20 alle 06, la chiusura notturna di tutte le attività ricreative e gastronomiche e la sospensione della presenzialità in scuole ed università nell'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba). (segue) (Abu)