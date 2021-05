Afghanistan: Borrell e Jaishankar, impegno a sostegno processo di pace e su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno al processo di pace in Afghanistan, condanna della violenza e richiesta di un cessate il fuoco immediato, completo e permanente, impegno politico per la risoluzione del conflitto e la prosperità del Paese. E' quanto hanno affermato in una dichiarazione congiunta l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e il ministro degli Affari esteri dell'India, Subrahmanyam Jaishankar, in linea con la dichiarazione congiunta del vertice Ue-India del 2020. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), secondo cui Borrell e Jaishankar hanno ribadito l'impegno di entrambe le parti a continuare a cooperare, sulla base dei loro interessi e valori condivisi di democrazia, libertà, stato di diritto e rispetto dei diritti umani, su questioni internazionali e regionali di comune interesse in Afghanistan, e di sostenere il Paese nel suo cammino verso la pace, la sicurezza, l'autosufficienza e la prosperità. (segue) (Beb)