Afghanistan: Borrell e Jaishankar, impegno a sostegno processo di pace e su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invitando a rispettare e proteggere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale dell'Afghanistan, Borrell e Jaishankar hanno ribadito il loro forte e continuo sostegno a un processo di pace inclusivo, a guida afgana e di proprietà afgana. "In qualità di rappresentanti delle più grandi democrazie del mondo", Borrell e Jaishankar hanno riaffermato che qualsiasi soluzione politica in Afghanistan "deve proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti gli afgani, comprese le donne, i giovani e le minoranze, e costruire sui vantaggi politici e di sviluppo conseguiti dal 2001 in un quadro costituzionale democratico". L'Alto rappresentante e il ministro hanno ribadito che la natura della soluzione di pace e il suo esito determineranno il futuro del sostegno e dell'assistenza internazionale. (segue) (Beb)