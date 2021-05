Afghanistan: Borrell e Jaishankar, impegno a sostegno processo di pace e su cooperazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell e Jaishankar hanno sottolineato che la Conferenza sull'Afghanistan a Ginevra nel novembre 2020 ha fornito un'importante opportunità per la comunità internazionale di confermare il suo costante impegno, sia politico che finanziario, per un Afghanistan pacifico, prospero e autosufficiente. A quell'evento, i partner internazionali dell'Afghanistan hanno chiaramente definito le condizioni per il futuro sostegno politico e finanziario internazionale all'Afghanistan. Borrell e Jaishankar si aspettano che il processo politico condurrà a un Afghanistan che, in quanto firmatario della Carta delle Nazioni Unite, sostiene e promuove i valori, i diritti fondamentali e i principi ivi sanciti e non costituisce una minaccia per le questioni internazionali di pace e sicurezza. Non sosterranno la restaurazione dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, come affermato nella risoluzione 2513 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Borrell e Jaishankar hanno ribadito il loro impegno a rispettare e promuovere ulteriormente un ordine multilaterale basato su regole con le Nazioni Unite al centro, inclusa la risoluzione 2513 dell'Unsc, che fornisce un quadro chiaro di condizionalità per quanto riguarda qualsiasi futura revisione del regime delle sanzioni delle Nazioni Unite in termini di impegni delle parti da rispettare e di progressi da misurare al riguardo. (segue) (Beb)