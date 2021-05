Afghanistan: Borrell e Jaishankar, impegno a sostegno processo di pace e su cooperazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaffermando che la sicurezza in Afghanistan è intrinsecamente collegata alla sicurezza nella regione, Borrell e Jaishankar hanno convenuto sulla necessità che i vicini dell'Afghanistan e le parti interessate regionali siano facilitatori attivi e onesti nella promozione di una risoluzione duratura, stabile e pacifica del conflitto. Hanno sottolineato l'importanza di iniziative intra-regionali che promuovano una maggiore integrazione e connettività economica dell'Afghanistan, in cooperazione con tutti i vicini della regione, sulla base delle infrastrutture e degli accordi commerciali esistenti, in modo che la dipendenza dell'Afghanistan dagli aiuti possa essere ridotta e il suo potenziale commerciale possa essere realizzato al massimo. (segue) (Beb)