Afghanistan: Borrell e Jaishankar, impegno a sostegno processo di pace e su cooperazione (6)

- Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza dell'accesso al mare e ai porti per l'espansione del commercio afghano, in conformità con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Borrell e Jaishankar si sono impegnati a esplorare iniziative per migliorare la connettività regionale e modi per rendere operative misure per facilitare il commercio e il transito attraverso progetti di sviluppo regionale, anche con l'Asia centrale e l'Asia meridionale, al fine di garantire sinergie e complementarità tra la loro cooperazione allo sviluppo con l'Afghanistan. "La lotta al terrorismo, alle economie illecite, compreso il traffico di droga e l'estrazione illegale, il contenimento del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la prevenzione del traffico di esseri umani serviranno alla causa della pace in Afghanistan e al miglioramento dell'intera regione", ha concluso il Seae. (Beb)