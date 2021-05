Usa: Biden punta a 70 per cento vaccinati entro il 4 luglio, presto Pfizer ad adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fissato il nuovo obiettivo della sua amministrazione per quello che riguarda la campagna vaccinale contro il Covid-19. "Proviamo a raggiungere il 70 per cento (degli adulti), con almeno una dose di vaccino prima di quel giorno", ha detto Biden in riferimento alla data del 4 luglio, giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti. Per raggiungere questo obiettivo, il presidente ha confermato le indiscrezioni di stampa delle scorse ore secondo le quali l’amministrazione punta a somministrare il vaccino della casa farmaceutica Pfizer ai minori di età compresa tra i 12 e i 15 anni, una volta ottenuto il via libera dalla Food and Drug administration (Fda), l’agenzia Usa che regola i prodotti alimentari e farmaceutici. Biden ha assicurato che non appena la Fda darà la sua autorizzazione “noi siamo pronti a muoverci”.(Nys)