Regionali Madrid: Pp verso la vittoria ma avrà bisogno di Vox per governare

- Con il 6 per cento dei voti scrutinati alle elezioni regionali di Madrid, il Partito popolare spagnolo (Pp) sembra destinato a un'agevole vittoria con il 40,6 per cento delle preferenze e 59 seggi. Tuttavia, per governare il Pp avrà bisogno del sostegno del partito di estrema destra Vox al 9 per cento (13 seggi) per superare la soglia della maggioranza assoluta pari a 69. Fino a questo momento il fronte di centrodestra può contare su 71 seggi contro i 65 dei partiti di sinistra (Partito socialista, Más Madrid e Unidas Podemos) che comunque sta ottenendo un risultato molto positivo. (Spm)