Regionali Madrid: Partito popolare a cinque seggi dalla maggioranza assoluta

- Con il 73,9 per cento dei voti scrutinati alle elezioni regionali di Madrid, il Partito popolare spagnolo (Pp) consolida il suo vantaggio con il 44 per cento delle preferenze e 64 seggi. Tuttavia, per poter costituire un governo locale il Pp avrà bisogno del sostegno del partito di estrema destra Vox al 9,1 per cento (13 seggi) per superare la soglia della maggioranza assoluta pari a 69. Fino a questo momento il fronte di centrodestra può contare su 77 seggi contro i 59 dei partiti di sinistra: Partito socialista operaio spagnolo al 17,4 per cento (25), Más Madrid al 16,9 (24) ed Unidas Podemos al 7,3 (10).(Spm)