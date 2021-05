Kosovo: premier Kurti riceve lettera di congratulazioni da omologa norvegese Solberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha ricevuto una lettera di congratulazioni per la formazione del nuovo governo a Pristina dall'omologo norvegese Erna Solberg. Nella lettera, scrive il portale d'informazione "EuroNews Albania", viene ribadito il fermo sostegno di Oslo al processo delle riforme ed all'ambizione di Pristina di diventare parte dell'Unione europea. Solberg si è congratulata con Kurti per la sua nomina ed ha auspicato un rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Pristina e Oslo. Secondo la premier norvegese, l'integrazione euro-atlantica dei Balcani è un elemento fondamentale per la stabilizzazione e lo sviluppo economico della regione. La normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, a suo modo di vedere, è un aspetto cruciale di questo processo. (segue) (Alt)