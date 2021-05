Balcani: commissario Ue all'Allargamento Varhelyi prosegue visita nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario all'Allargamento dell'Unione europea, Oliver Varhelyi, prosegue oggi la visita nella regione dei Balcani occidentali avviata ieri in Serbia. Secondo il programma Varhelyi si recherà oggi in Bosnia Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord. Il commissario si recherà infine domani in Albania e Kosovo. Il "tour" nella regione si svolge in occasione dell'avvio della distribuzione delle dosi di vaccino anti Covid attraverso una donazione dell'Unione europea. Nella serata di ieri il commissario ha fatto visita all'Istituto superiore di sanità della Serbia, l'Istituto Batut. Il commissario ha dichiarato che l'Ue vuole aiutare cittadini della regione con 651 mila dosi di vaccino, di cui 36 mila andranno alla Serbia. I vaccini sono finanziati da un pacchetto del valore di 70 milioni di euro, che la Commissione ha approvato nel dicembre 2020 a favore dei Balcani occidentali. (segue) (Seb)