Spagna-Serbia: ministro Esteri Selakovic incontra rappresentanti del Congresso deputati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha aggiunto che Pristina non ha adempiuto "al suo unico obbligo", ovvero quello previsto dall'Accordo di Bruxelles del 2013 per la costituzione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba. E' di fondamentale interesse per la Serbia, ha aggiunto Selakovic, preservare la stabilità nella regione e l'orientamento della regione verso una cooperazione più intensa. Con questo obiettivo, ha spiegato Selakovic, è stata lanciata l'iniziativa denominata Mini Schengen per una libera circolazione di persone e merci nei Balcani occidentali. Il capo della diplomazia serba ha infine ricordato che nel Parlamento di Belgrado è stato costituito un gruppo di amicizia con la Spagna, auspicando che presto possa avvenire la stessa cosa a Madrid. (Spm)