Kosovo-Serbia: Lajcak (Ue), adesione passa attraverso il dialogo

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia è l’unica piattaforma in cui le due parti del tutto uguali. Lo ha detto l’inviato speciale dell’Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, nel corso dell’evento online "The geopolitical gambles in the Balkans", organizzato dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). “Sono in favore della reciprocità se significa rimuovere ogni tipo di barriera, ma sono contrario se significa la creazione di nuovi muri”, ha osservato Lajcak. “Non scegli te le tue priorità ma sono loro che ti scelgono”, ha aggiunto l’inviato speciale Ue facendo notare che il dialogo “deve essere una priorità per ogni governo di Kosovo e Serbia” in quanto l’adesione all’Ue “passa attraverso il dialogo”. (segue) (Pav)