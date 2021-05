Kosovo: premier Kurti riceve lettera di congratulazioni da omologo olandese Rutte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi sostengono il Kosovo nei suoi sforzi per combattere la corruzione e nel processo di integrazione europea. È quanto si legge nella lettera di congratulazioni inviata dal primo ministro olandese, Mark Rutte, all’omologo kosovaro Albin Kurti per la formazione del nuovo governo a Pristina, come riportano fonti della stampa kosovara. Rutte ha espresso la propria soddisfazione per il fatto che “l'Unione europea ha avuto l'opportunità di aiutare il Kosovo attraverso il Pacchetto di assistenza ai Balcani occidentali e il programma Covax, per fornire vaccini sicuri contro il Covid”. I Paesi Bassi, ha specificato il premier olandese, “sono venuti in aiuto del Kosovo l'anno scorso attraverso una donazione bilaterale di attrezzature di protezione personale per il Centro clinico universitario del Paese”. Rutte ha poi espresso pieno sostegno nel contrasto della corruzione e nel rafforzamento dello stato di diritto e, a tal proposito, ha ricordato che Kurti “come primo ministro ha ricevuto un forte mandato dal popolo del Kosovo, che insieme allo sviluppo delle relazioni di buon vicinato costituiscono gli elementi principali verso l'integrazione europea”. (segue) (Alt)