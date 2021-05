G7: Di Maio, a Londra discusso di ripresa flussi turistici, Libia e rapporti con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi il ministro ha osservato che con la Cina è giusto mantenere un canale di dialogo aperto sul clima e la sostenibilità ambientale, un tema che vede Pechino come un attore fondamentale. “La Cina è stato un tema centrale della riunione del G7 con particolare attenzione al tema dei diritti umani”, ha detto Di Maio. “Il G20, che vede l’Italia come attore fondamentale, credo che sia un’occasione per coordinare quest’azione per raggiungere la neutralità entro il 2050. Un consesso come il G20 presieduto dall’Italia tiene insieme gli attori globali dal punto di vista economico e delle emissioni per ridurle e raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati”, ha chiarito ancora Di Maio che interrogato sulla sessione del G7 dedicato alla Libia, ha sottolineato come le imprese italiane nei prossimi mesi ricominceranno a costruire l’autostrada libica dal confine tunisino a quello egiziano, l’aeroporto di Tripoli e quello di Bengasi in Libia su cui c'è un accordo di massima. "Abbiamo chiesto cooperazione e sostegno sulla stabilità della Libia e nuove forme di sostegno economico per il popolo libico ma anche opportunità per le nostre imprese”, ha detto Di Maio, rimarcando gli accordi raggiunti anche con la ministra degli Esteri libica, Najla Mangoush, con cui è stato “concordato un percorso per la ricostruzione dell’aeroporto di Bengasi”. (segue) (Rel)