G7: Di Maio, a Londra discusso di ripresa flussi turistici, Libia e rapporti con la Cina (3)

- “Nello statement finale del G7 c’è un passaggio dedicato al tema dell’immigrazione. Andiamo incontro all’estate, il tema della sicurezza è fondamentale e l’Italia incassa una cooperazione sul tema libico e sui flussi migratori che ci consentirà di gestire un fenomeno epocale con i nostri alleati”, ha dichiarato il titolare della Farnesina. Di Maio è anche tornato sul tema di discussione a livello di politica nazionale del coprifuoco, chiarendo come il governo sia al lavoro per superare la misura. "Il nostro lavoro attuale è impegnarci per la ripartenza che passa per il turismo, le riaperture in generale e siamo tutti d'accordo che il coprifuoco debba essere superato", ha detto. "Stiamo lavorando per superarlo il prima possibile e così la campagna di vaccinazione che finalmente ha segnato le 500 mila dosi al giorno è un altro segnale di speranza", ha concluso il titolare della Farnesina. (Rel)